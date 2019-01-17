РФ и Сербия проработают вопросы о возвращении в Россию картин Рериха

Минкультуры России и Сербии обсудят вопросы обмена 166-го листа Мирославова Евангелия и картин Николая Рериха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Условились с господином президентом, что Министерства культуры двух стран проработают вопросы, связанные с конкретной реализацией этого обмена, — сказал Путин.

В Национальном музее в Белграде находится семь картин Николая Рериха. Туда они попали в период между двумя мировыми войнами.