РФ и Сербия проработают вопросы о возвращении в Россию картин Рериха

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РФ и Сербия проработают вопросы о возвращении в Россию картин Рериха

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Фото: © Shutterstock

Минкультуры России и Сербии обсудят вопросы обмена 166-го листа Мирославова Евангелия и картин Николая Рериха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Условились с господином президентом, что Министерства культуры двух стран проработают вопросы, связанные с конкретной реализацией этого обмена, — сказал Путин.

В Национальном музее в Белграде находится семь картин Николая Рериха. Туда они попали в период между двумя мировыми войнами.

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