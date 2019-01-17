В правительстве рассмотрят возможность удалённо подтверждать статус волонтёра

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству утвердить план по популяризации добровольчества среди жителей РФ.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров в срок до 1 июля подготовить предложения о предоставлении возможности подтверждать статус волонтёра удалённо. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания госсовета 27 декабря 2018 года опубликован на сайте Кремля.

— Представить предложения по предоставлению добровольцам (...) возможности подтверждать свой статус с использованием системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", — говорится в перечне поручений.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству утвердить план по популяризации волонтёрства среди россиян.