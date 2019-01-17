Заблокирован ресурс, который узнал о миллионных премиях соратникам главы Хакасии

Нешуточные страсти разгорелись и до сих пор не утихают из-за опубликованного на портале материала о том, как коммунист Валентин Коновалов одарил чиновников за счёт бюджета.

Сайт Агентства информационных сообщений, раскрывшего широкой общественности информацию об огромных премиях "ближнему кругу" губернатора Хакасии Валентина Коновалова, оказался недоступен. При переходе на него портал выдаёт ошибку. Пока неизвестно, это блокировка или атака хакеров.

Ресурс заблокирован на фоне скандала, который породило его расследование. Нешуточные страсти разгорелись и до сих пор не утихают из-за статьи, в которой говорится, что избранный в прошлом году губернатор Хакасии коммунист Валентин Коновалов выписал щедрые новогодние премии своим подчинённым на высших должностях. Всё бы ничего, да только поощрил член КПРФ свой "ближний круг за счёт экономии по фонду оплаты труда". Остаётся только догадываться, не решили ли коммунисты "прикрыть рот" редакции.

Напомним, перед Новым годом Коновалов выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации. Среди премируемых — 15 человек, в том числе замы губернатора и министры. Замглавы Хакасии Юлия Исмагилова, к примеру, получила по итогам года премию в размере 300% ежемесячного оклада. А другим распоряжением она премирована ещё на 200%. В общей сложности чиновница должна была получить около миллиона рублей.

Ранее стало известно, что замминистра финансов Хакасии Галина Спиридонова лишилась своей должности после того, как возмутилась тем, что чиновникам назначили вознаграждение в размере 200–500 процентов от ежемесячного оклада. Подробнее об этом — в материале Лайфа.