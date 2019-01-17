"Нужный и правильный". Эксперт оценил законопроект об устойчивости Рунета

Сегодня в ходе расширенного заседания Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи этот проект поддержали сразу пять ведомств.

Принятие законопроекта об устойчивости Рунета способствует реагированию на угрозы, которые усиливаются в связи с политической ситуацией. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал советник президента ПАО "Ростелеком" Сергей Хуторцев.

— Законопроект нужный и правильный, и он реагирует на те угрозы, которые действительно сейчас есть и только усиливаются в связи с политической ситуацией, — сказал он.

По словам Хуторцева, замечания, которые озвучили операторы связи и другие участники процесса, не соответствуют действительности и "они бегут впереди паровоза".

— Они, не понимая ещё, как система будет работать, в то же время начинают высказывать замечания о будущем функционировании вот этих вот технических средств, функционировании органов госвласти, которые будут отвечать за функционирование этой системы, и так далее, — заключил эксперт.

Напомним, что в декабре 2018 года сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект об устойчивости Рунета. Цель проекта — построение системы защиты от угроз, начало проектирования сетевой инфраструктуры для нужд цифровой экономики, снятие с операторов связи обязанности ограничения доступа к запрещённой информации.

В качестве мер защиты от угроз предлагается подключение операторов связи к национальной системе DNS. Она позволит гарантировать доступ к российским сайтам, даже если кто-то извне попробует отключить нам Интернет. Кроме того, предлагается создать центр мониторинга, который получит возможность в случае нештатных ситуаций координировать взаимодействие операторов связи. Эти меры профилактические, но в случае опасности помогут сохранить устойчивую работу сетей связи и российского сегмента сети Интернет.

Сегодня же прошло расширенное заседание Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. В ходе него в поддержку законопроекта высказались сразу пять ведомств.