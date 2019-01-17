В Минобороны назвали домыслами утверждения о бесперспективности "Авангарда"

Военное ведомство заявило, что "бенефициары" подобных дискуссий будут использовать любые методы для получения нужной им информации в целях ослабления обороноспособности России.

Министерство обороны РФ назвало домыслами появившуюся в СМИ информацию о "неперспективности" "Авангарда". Комментарий размещён на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

— В очередном номере "Новой газеты" опубликовано интервью с неким Андреем Горбачевским, названным изданием "специалистом в разработке РЛС", который, не имея никакого отношения к разработке стратегических вооружений, на основании собственных домыслов считает ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" "неперспективным", — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, этот же "псевдоэксперт" ранее доказывал "неперспективность" воссоздания производства глубоко модернизированного российского стратегического ракетоносца Ту-160М2. В Минобороны разъяснили, что умозаключения Горбачевского свидетельствуют о незнании им законов физики в области радиолокации и о широких пробелах в знаниях "специалиста" касательно аэродинамических процессов на гиперзвуковых скоростях.

— В российском военном ведомстве, безусловно, понятен повышенный интерес к этому уникальному оружию со стороны как научного сообщества, так и прежде всего различных иностранных разведывательных структур, — заявили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что вся информация о созданном ракетном комплексе с планирующим гиперзвуковым блоком "Авангард" уже была озвучена.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России первой в мире появился новый вид оружия. Лайф писал о подробностях создания "Авангарда". В США гиперзвуковой комплекс назвали "предупреждением Америке". Испытания "Авангарда" оценили американские СМИ.