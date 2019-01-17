Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в Шереметьево сразу по прибытии

Алекс Лесли и Настя Рыбка были задержаны в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения в Россию из Таиланда. Об этом сообщает Life Shot.

О том, какие вопросы у российских органов могут быть к ним, пока неизвестно. Что касается Насти Рыбки, она вовсе должна проследовать через Россию только транзитом на родину — в Белоруссию.

Напомним, они, а также ещё восемь человек были задержаны в феврале прошлого года в Таиланде во время секс-тренинга, который власти страны сочли незаконным.

В материалах суда отмечалось, что сообщество под руководством Лесли и Рыбки тайно организовывало секс-тренинги и побуждало людей, которые в них участвовали, совершать непристойные действия с другими людьми.

15 января их приговорили к условному сроку и отправили в центр для подготовки к депортации.