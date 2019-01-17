В Москве водитель бросил в запрещённом месте машину с ребёнком

Авто стояло в зоне действия знака "Остановка запрещена". Работники учреждения, увидев несовершеннолетнего, вызвали скорую помощь.

Сотрудники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" на улице Симоновский Вал обнаружили в припаркованном в запрещённом месте автомобиле ребёнка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

— Автомобиль был припаркован в зоне действия знака "Остановка запрещена". Сотрудники АМПП осмотрели автомобиль, обнаружили внутри ребёнка, сразу же вызвали скорую помощь, — говорится в сообщении.

Как отмечается, после того как работники учреждения обнаружили в машине несовершеннолетнего, автомобиль не был погружён на эвакуатор.

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