Алексу Лесли и Насте Рыбке могут вменить статью о вовлечении в проституцию

Задержанным в Москве Алексу Лесли (Александр Кириллов) и Насте Рыбке (Анастасия Вашукевич) могут вменить статью о вовлечении в занятие проституцией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Лесли и Рыбка были задержаны в аэропорту Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда. Сейчас они оба находятся в отдельной комнате в воздушной гавани.

По словам друзей задержанных, Лесли и Рыбка просят найти адвокатов.

15 января суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы.

Лесли, Рыбка, а также ещё восемь человек были задержаны в феврале прошлого года во время секс-тренинга, который власти Таиланда сочли незаконным.