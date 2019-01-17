На Украине увеличили размер штрафа за продажу ввезённых из России книг

Теперь штраф составит около 1,4 тысячи долларов. Эта сумма равна 10 минимальным зарплатам.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины увеличил сумму штрафа за продажу книг, ввезённых из России без разрешительных документов. Об этом сообщается на сайте госкомитета.

Как отмечается, увеличение суммы штрафа связано с ростом минимальной зарплаты в стране, который произошёл с 1 января 2019 года.

В том случае если нарушение действующего законодательства происходит впервые, штраф составит 10 минимальных заработных плат — около 1,4 тысячи долларов.

Сумма штрафа в случае повторного нарушения будет равна 50 минимальным зарплатам и составит около $7,5 тысячи.

В госкомитете уточнили, что в 2018 году нарушителей обязали выплатить штрафов на сумму в $35,8 тысячи. Всего было составлено 27 протоколов о нарушениях.

Ранее Лайф сообщал, что Украина запретила ввоз в страну книги "Как жили на Руси".