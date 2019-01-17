Путин и Вучич закончили мозаику в храме Святого Саввы

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич приняли участие в церемонии завершения мозаики Нерукотворного Образа в храме Святого Саввы. Лайф транслирует посещение храма главами двух государств в прямом эфире:

— Мы вас берём в бригаду мозаичистов, — пошутил представитель компании, которая создаёт мозаику.

— Такие вещи мы делаем бескорыстно, — ответил ему Владимир Путин.

В завершение президентов попросили оставить автографы на изображении проекта мозаики в храме.

Храм Святого Саввы — один из крупнейших в мире православных соборов. Он посвящён самому почитаемому сербскому святителю — первому сербскому архиепископу и национальному герою Сербии Святому Савве (1169–1236). Сейчас в нём создаётся мозаика, которая станет одной из крупнейших в мире.