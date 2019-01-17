"Условия для обезьян". Друзья Лесли рассказали, как они сидели в тайской тюрьме

Друзья Алекса Лесли (Александра Кириллова), условно осуждённого в Таиланде и задержанного в Москве, рассказали об условиях в тайской тюрьме, в которых он находился во время ареста. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

— Условия для обезьян. То есть там просто бетонный пол и всё. За малейшую провинность заковывают в цепи, и арест происходит просто так. Говорят: "Ты арестован", — хватают, сажают в каталажку. Всё наше имущество полиция разделила между собой, — сказал друг Кириллова Вадим Нихотца.

Он добавил, что подъём был в 6:30 утра, заключённых выводили на улицу, где можно сходить в туалет.

— Кашу поел, место на бетоне нашёл, сел и сидишь. Не хочешь — ходи назад-вперёд, — продолжил он.

15 января суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы.

Лесли, Рыбка, а также ещё восемь человек были задержаны в феврале прошлого года во время секс-тренинга, который власти Таиланда сочли незаконным. В материалах суда отмечалось, что сообщество под руководством Лесли и Рыбки тайно организовывало секс-тренинги и побуждало людей, которые в них участвовали, совершать непристойные действия с другими людьми.