В Пентагоне увидели угрозу в крылатых и гиперзвуковых ракетах России

Соединённым Штатам необходимо противостоять продвинутым крылатым и гиперзвуковым ракетам России и Китая. Об этом сказано в опубликованном обзорном докладе по политике США в области ПРО.
— Россия и Китай усиливают свои существующие наступательные ракетные системы и развивают современные крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а также гиперзвуковые возможности, — сказано в документе.
В докладе отмечается, что "политика, стратегия и возможности американской ПРО" должны противостоять сложным вызовам в ситуации новых ракетных угроз.
Ранее Лайф сообщал, что военные эксперты из США назвали российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" "предупреждением Америке".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени