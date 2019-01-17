В Пентагоне увидели угрозу в крылатых и гиперзвуковых ракетах России

Как отмечается, опубликованный 17 января доклад Минобороны США стал первым такого рода с 2010 года.

Соединённым Штатам необходимо противостоять продвинутым крылатым и гиперзвуковым ракетам России и Китая. Об этом сказано в опубликованном обзорном докладе по политике США в области ПРО.

— Россия и Китай усиливают свои существующие наступательные ракетные системы и развивают современные крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а также гиперзвуковые возможности, — сказано в документе.

В докладе отмечается, что "политика, стратегия и возможности американской ПРО" должны противостоять сложным вызовам в ситуации новых ракетных угроз.

Ранее Лайф сообщал, что военные эксперты из США назвали российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" "предупреждением Америке".