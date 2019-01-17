США планируют расширить систему противоракетной обороны на Аляске

Таким образом США намерены противостоять продвинутым крылатым и гиперзвуковым ракетам России и Китая.

Соединённые Штаты Америки планируют расширить систему противоракетной обороны на Аляске. Об этом говорится в обзорном докладе Пентагона, который уже прокомментировал американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, речь идёт о строительстве 20 новых наземных станций перехвата ракет. Трамп подчёркивает, что они смогут отражать ракетные атаки любого типа.

В докладе также говорится, что Россия развёртывает технологии беспрецедентной высоты, скорости и дальности полёта. Упоминается также о ракетах, которые поддерживают "свою стратегию ограничения доступа / блокирования зоны (A2 / AD)".

Расширением системы противоракетной обороны США, как сообщается, Штаты намерены противостоять продвинутым крылатым и гиперзвуковым ракетам России и Китая.