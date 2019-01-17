Путин посещает храм Святого Саввы в Белграде — прямая трансляция

Президент РФ Владимир Путин посетил в Белграде храм Святого Саввы. У собора его прибытия ждали многие тысячи человек. Жители Сербии заняли также все соседние улицы.

У одной из икон в храме главы двух государств поставили свечку.

Президент РФ находится в Сербии с официальным визитом. Сегодня уже состоялись переговоры с властями этой страны, по итогам которых подписано соглашений на 200 миллионов евро.

Владимиру Путину его коллега Александр Вучич подарил щенка местной породы.