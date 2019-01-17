Пенсионный фонд России сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году

Оптимизация численности фонда связана со структурной перестройкой организации и централизацией процессов её работы.

Пенсионный фонд России сократит несколько тысяч своих сотрудников в 2019 году, заявил глава организации Антон Дроздов в беседе с РБК.

— Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счёт развития информационных технологий. У нас есть определённые планы, как правило, это несколько тысяч человек, — сказал Дроздов.

По его словам, назвать точное количество подлежащих сокращению пока нет возможности. Дорожную карту по оптимизации деятельности ПФР утвердят в скором времени, и тогда всё станет известно.

В июле прошлого года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил упразднить Пенсионный фонд России и передать функции ведомства казначейству.