Учёный заявил, что Гитлер и Ева Браун никогда не были сексуально близки

Биограф считает, что ему удалось найти многочисленные подтверждения гинекологических отклонений спутницы фюрера.

У жены Гитлера, Евы Браун, никогда не было интимной связи даже с мужем из-за редкого гинекологического заболевания. Такую гипотезу выдвинул автор её биографии профессор Томас Лундмарк. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, причиной этого мог стать синдром Майера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера (МРКХ), при котором репродуктивная система у новорождённого развивается неполностью или с нарушениями, что в будущем делает половой акт невероятно болезненным или невозможным в принципе.

Первым об этом профессору рассказал сын гинеколога Евы, вспомнивший слова своей тёти о постоянных жалобах на сильные боли. Лундмарк поделился этим с хирургами, которые и заподозрили синдром МРКХ. Позже учёный нашёл ещё несколько подтверждений этого в других источниках.

Самая вероятная достоверность — это запись в медицинском журнале, в котором упоминается телефонный звонок из резиденции Гитлера со словами благодарности гинекологу — доктору Шольтену — за операцию, которую он благополучно сделал Браун. Детали операции не были раскрыты, а сам доктор в 1944 году погиб в якобы подстроенном ДТП, не оставив никаких записей по этому поводу.

Лундмарк также ссылается на интервью другого биографа Браун — Нэрин Ган, которому мать Евы, Фанни, подтвердила факт хирургического вмешательства из-за узкого влагалища дочери. Кроме того, профессор приводит показания служащих резиденции Бергхоф, которые подтверждают отсутствие интима в отношениях с фюрером, а также воспоминания переводчика Евы — Ойгена Дольману, которому женщина жаловалась, что фюрер может любить только Германию.

Ранее сообщалось, что ЦРУ рассекретило доклад о двойной сексуальной ориентации Адольфа Гитлера.