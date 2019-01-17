В Москве проходят обыски у подозреваемых в квартирном мошенничестве полицейских

В Москве следователи проводят обыски у подозреваемых в квартирном мошенничестве полицейских. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, пишет РИА "Новости".
— Следователи (...) проводят обыски у, предположительно, причастных к преступлению сотрудников полиции УВД ЮЗАО, — говорится в сообщении.
В правоохранительных органах рассказали, что бывшие и действующие сотрудники УВД ЮЗАО могут быть причастны к махинациям с недвижимостью.
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