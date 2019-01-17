Палата представителей США приняла резолюцию в защиту санкций против "Русала"

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом не снимать санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", которые связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Как отмечает издание, решение палаты представителей носит рекомендательный характер.
Напомним, вчера республиканцы не позволили прекратить дебаты по снятию санкций с "Русала", поэтому заседание по данному вопросу было перенесено на сегодня.
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