Палата представителей США приняла резолюцию в защиту санкций против "Русала"

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Палата представителей США приняла резолюцию в защиту санкций против "Русала"

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Американское агентство Bloomberg отмечает, что решение носит рекомендательный характер.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом не снимать санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", которые связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, решение палаты представителей носит рекомендательный характер.

Напомним, вчера республиканцы не позволили прекратить дебаты по снятию санкций с "Русала", поэтому заседание по данному вопросу было перенесено на сегодня.

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