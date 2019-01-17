Один человек погиб при взрыве газа в Мурманской области

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве автомобильного газового баллона в селе Ловозеро Мурманской области, сообщает ТАСС.
По имеющейся информации, ЧП произошло в гараже газовой службы. Взорвался газовый баллон стоявшего там автомобиля ЗИЛ. Первоначально сообщалось о двух пострадавших, один из которых был госпитализирован, позже спасателями было обнаружено тело третьего работника без признаков жизни.
По факту случившегося Прокуратура Мурманской области начала проверку.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени