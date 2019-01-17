Один человек погиб при взрыве газа в Мурманской области

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Один человек погиб при взрыве газа в Мурманской области

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Фото © РИА Новости/Максим Богодвид

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве автомобильного газового баллона в селе Ловозеро Мурманской области, сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, ЧП произошло в гараже газовой службы. Взорвался газовый баллон стоявшего там автомобиля ЗИЛ. Первоначально сообщалось о двух пострадавших, один из которых был госпитализирован, позже спасателями было обнаружено тело третьего работника без признаков жизни.

По факту случившегося Прокуратура Мурманской области начала проверку.

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