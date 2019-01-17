Путина пригласили на освящение храма Святого Саввы в Белграде

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Путина пригласили на освящение храма Святого Саввы в Белграде

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Фото: © L!FE

Храм Святого Саввы — один из крупнейших в мире православных соборов, он посвящён самому почитаемому сербскому святителю.

Президента РФ Владимира Путина пригласили в Белград на освящение храма Святого Саввы, который он посетил в ходе своего визита в Сербию.

Народный художник РФ Николай Мухин, который является автором проекта и руководит группой российских мастеров, рассказал лидерам о ходе работ и выразил надежду, что Путин и президент Сербии Александр Вучич посетят освящение храма.

— Президент пригласил, — цитирует российского лидера РИА "Новости".

Вучич, в свою очередь, предположил, что освящение храма произойдёт в сентябре-октябре.

Ранее президенты России и Сербии приняли участие в церемонии завершения мозаики Нерукотворного Образа в храме Святого Саввы.

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