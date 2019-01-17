Кустурица поговорил с Путиным о политике

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он поделился с российским лидером своим мнением о ситуации в регионе и рассказал о творческих планах.

— Больше всего я акцентировал внимание на ситуации в Республике Сербская, где местное население подвергается давлению со стороны политиков и не всегда свободно может выстраивать отношения с Россией, что, на мой взгляд, необходимо делать, — цитирует Кустурицу ТАСС.

Режиссёр также назвал важной возможностью рассказать президенту РФ о своей деятельности в сфере культуры, которая способствует развитию отношений двух стран. Он также сообщил о своих планах посетить Россию с несколькими концертами этой весной.

Напомним, Владимир Путин 17 января прибыл с визитом в Белград. Российского лидера лично встретил сербский президент Александр Вучич. Главы государств возложили цветы к монументу освободителям Белграда и памятнику советским воинам, а после провели переговоры и подписали ряд документов. Позже они прибыли в храм Святого Саввы, рядом с которым их ждали десятки тысяч человек.

Также Вучич подарил российскому лидеру щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.