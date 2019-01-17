Съёмка от первого лица. Порошенко выбил мобильный телефон из рук украинца

Украинский президент Пётр Порошенко выбил мобильный телефон из рук мужчины, который пытался задать ему вопрос. Видеозапись инцидента опубликовал в "Ютубе" блогер Анатолий Шарий.

На видеозаписи Порошенко в окружении охранников идёт по улице неназванного города и делает селфи с простыми украинцами. Автор видео подошёл к украинскому лидеру и, крупно снимая его лицо, попытался задать вопрос. В этот момент президент выбил устройство из его рук и пошёл дальше.

На этом события не заканчиваются. Буквально через несколько минут к мужчине подошли полицейские и попросили показать содержимое рюкзака, а затем попытались выяснить его личность, но мужчина представился именем героя романа "Анна Каренина" — Алексеем Вронским. Пока стражи порядка искали это имя в своих базах данных, один из них назвал автора ролика провокатором.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что официально объявит о выдвижении на выборах президента Украины в День сурка.