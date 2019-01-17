В Тольятти проверяют ещё одну версию инцидента с избиением ученицы

В департамент образования города Тольятти поступила информация о том, что ученица одной из школ, чей конфликт с учительницей ранее попал на видео, специально провоцировала педагога, чтобы потом снять происходящее. Об этом сообщает РИА "Новости".

— По некоторым данным, на видео запечатлён момент, когда преподаватель у неё записки отнимает, которые она писала весь урок… В департамент поступила информация, что всё это было спланировано, что девочка дала свой телефон однокласснику, который это всё снимал, а до этого она несколько минут провоцировала учителя, — рассказал агентству источник в департаменте.

Отмечается, что педагогический состав также пытается рассмотреть эту историю с двух сторон.

Напомним, Лайф опубликовал видео инцидента, где педагог несколько раз бьёт ребёнка по щеке. По словам других школьников, завуч неоднократно так их наказывала. На время проверки учительница отстранена от работы.