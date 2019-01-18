Глава ПАСЕ выразила сожаление по поводу решения РФ не направлять свою делегацию

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье выразила свои сожаления о решении российского парламента не направлять в 2019 году свою делегацию для участия в зимней сессии организации.

— Я сожалею о том, что российский парламент не видит причин назначать делегацию на нашу очередную сессию в 2019 году, поскольку, будучи членом Совета Европы, Россия обязана участвовать в работе её уставных органов, — приводит её слова РИА "Новости".

Кроме того, Паскье отметила, что проинформирует членов президентского комитета и представителей Бюро ассамблеи "о заявлениях и позиции российского парламента".

Ранее Лайф сообщал, что Госдума приняла заявление об отказе участвовать в сессии ПАСЕ. Такое решение сделано из-за "затяжной антироссийской кампании". Напомним, российскую делегацию лишили права голоса в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией. Делегация РФ предложила внести поправки в устав организации, чтобы политически ангажированные её члены не могли влиять на продуктивность работы, однако этого не произошло. Россия также являлась одним из основных доноров бюджета, но приостановила выплату членских взносов (около €30 млн ежегодно).