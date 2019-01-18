Под Тулой подросток без прав врезался в авто полицейских, один оперативник погиб

Подросток без водительского удостоверения врезался на легковушке в автомобиль с полицейскими в Тульской области. В результате погиб один оперативник, ещё шесть человек пострадали, сообщает ТАСС.

Авария произошла вечером 17 января на 33-м км трассы Тула — Новомосковск. В одной из машин ехали по служебной необходимости четыре сотрудника отделения полиции и один мужчина, не являющийся полицейским. Второй управлял 17-летний водитель, его пассажиром был 15-летний подросток.

— В результате ДТП погиб оперуполномоченный уголовного розыска, — говорится в сообщении полиции. Ещё шесть человек доставлены в медицинские учреждения с различными травмами, — уточняется в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетний водитель не имел водительских прав. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.