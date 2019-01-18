Швейцарский суд отменил арест акций "Газпрома"

Суд в Швейцарии отменил арест акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (компании — операторы "Северного потока" и "Северного потока — 2"), который был наложен по заявлению "Нафтогаза" Украины в мае 2018 года.

"Газпром" пообещал продолжить защищать свои права в соответствии с законодательством.

При этом, по данным ТАСС, в "Нафтогазе Украины" подтвердили об отмене ареста акций.

— Своё решение о заморозке активов "Газпрома", поскольку они не нашлись в Швейцарии, суд Швейцарии отменил, — заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.