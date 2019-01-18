Украина усилила охрану на границе с РФ

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Украина усилила охрану на границе с РФ

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Фото: Государственная пограничная служба Украины/dpsu.gov.ua

Украина усилила охрану на границе с Россией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что для работы на этих участках дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления.

— Военнослужащие будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожаемых направлениях и по поддержанию правил пограничного режима, — говорится в сообщении.

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