Украина усилила охрану на границе с РФ

Украина усилила охрану на границе с Россией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что для работы на этих участках дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления.

— Военнослужащие будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожаемых направлениях и по поддержанию правил пограничного режима, — говорится в сообщении.