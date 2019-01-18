Водителю маршрутки объявили выговор после поездки в ней мэра Саратова

Водителю маршрутки, на которого пожаловался испытавший на себе прелести поездки глава Саратова Михаил Исаев, объявили выговор, сообщает пресс-служба мэрии.

— Руководством ООО "Икар-авто" была проведена служебная проверка, в результате водителю, позволившему себе недостойное поведение, был объявлен выговор, — говорится в сообщении.

Ситуация получила широкую огласку в СМИ после того, как на фоне проблем в Саратове с уборкой снега 9 января мэр решил попробовать добраться на работу на общественном транспорте, в результате чего опоздал на запланированный в мэрии брифинг.

После этого он ещё несколько раз — 10, 11, 14 и 17 января — ездил на общественном транспорте, инспектируя его работу на маршрутах из отдалённых микрорайонов. И последней поездкой он остался крайне недоволен из-за технического и "санитарного" состояния салона.

Последней каплей для градоначальника стала грубость водителя, который позволял себе "недостойное" обращение к пассажирам. После этого была инициирована внеплановая проверка всех микроавтобусов на маршруте, которая выявила "нарушения и недостатки". Сейчас в городе планируется провести работы по очистке заваленных снегом улиц и автобусных остановок, по которым следует указанный маршрут.