Путина в Белграде собрались поприветствовать 130 тысяч человек

Около 130 тысяч человек пришли поприветствовать президента РФ Владимира Путина перед храмом Святого Саввы в Белграде, куда российский лидер приехал вместе с сербским коллегой Александром Вучичем. Уточнённые данные привели в правоохранительных органах республики, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Владимир Путин 17 января прибыл с визитом в Белград. Российского лидера лично встретил сербский президент Александр Вучич. Главы государств возложили цветы к монументу освободителям Белграда и памятнику советским воинам, а после провели переговоры и подписали ряд документов. Позже они прибыли в храм Святого Саввы, рядом с которым их ждали десятки тысяч человек.

Также Вучич подарил российскому лидеру щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.