На Урале "капремонт" сдуло ветром со стены дома

В городе Сухой Лог Свердловской области ветер снёс облицовку многоквартирного дома, которая недавно была установлена по программе капитального ремонта, сообщает газета "Знамя Победы".

По информации издания, сайдинг появился на доме в 2012 году. 15 января местные жители обратили внимание на трещину в обшивке и вызвали коммунальщиков. Приехавшие специалисты оперативно заделали шов, однако спустя два дня из-за сильного ветра облицовка рухнула, при этом никто не пострадал.

Сообщается, что гарантийные обязательства подрядчика, который занимался ремонтом здания, закончились, однако в областном Министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что в курсе произошедшего, и обещали разобраться в кратчайшие сроки.