В сирийском Манбидже уничтожили террориста со взрывчаткой

Сирийские военные выследили и ликвидировали террориста со взрывным устройством в городе Манбидж, сообщили в военном совете города.
— Было предпринято несколько попыток остановить его, прежде чем он совершит теракт, но он попытался сбежать. Он был уничтожен антитеррористическим подразделением, — говорится в сообщении.
Отмечается, что личность террориста установлена, это житель Манбиджа.
Как сообщал Лайф, 16 января в сирийском городе Манбидже прогремел мощный взрыв. Изначально говорилось о шести погибших и 19 пострадавших, однако позже количество убитых выросло до 27 человек, среди которых пять американских солдат. Эту информацию подтвердили в военном руководстве США.
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