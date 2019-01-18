В сирийском Манбидже уничтожили террориста со взрывчаткой

Читайте также

В сирийском Манбидже уничтожили террориста со взрывчаткой

1

Район Манбидж в Сирии. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сирийские военные выследили и ликвидировали террориста со взрывным устройством в городе Манбидж, сообщили в военном совете города.

— Было предпринято несколько попыток остановить его, прежде чем он совершит теракт, но он попытался сбежать. Он был уничтожен антитеррористическим подразделением, — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность террориста установлена, это житель Манбиджа.

Как сообщал Лайф, 16 января в сирийском городе Манбидже прогремел мощный взрыв. Изначально говорилось о шести погибших и 19 пострадавших, однако позже количество убитых выросло до 27 человек, среди которых пять американских солдат. Эту информацию подтвердили в военном руководстве США.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×