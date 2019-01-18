СМИ: Четыре истребителя МиГ-35 поступят на вооружение ВКС в 2019 году

Российские Воздушно-космические силы в 2019 году получат четыре лёгких боевых истребителя МиГ-35, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

— Согласно контракту от августа 2018 года, в прошлом году изготовлены и переданы в войска два МиГ-35УБ, четыре МиГ-35С будут переданы ВКС в 2019 году, — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал Лайф, в мае 2018 года начались первые государственные испытания машины. Позднее генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что компания опережает график, все необходимые тесты истребителя МиГ-35 завершатся раньше намеченных сроков. В декабре Минобороны опубликовало официальное видео, на котором демонстрируются лётные качества новинки.