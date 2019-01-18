Коалиция США уничтожила командный пункт террористов в мечети в Сирии

Коалиция во главе с США сообщила об уничтожении командного пункта террористов в мечети сирийской деревни ас-Сафафия.

— ИГИЛ* продолжает нарушать закон о вооружённых конфликтах и использует не по назначению защищённые (законом) здания, такие как больницы и мечети, в результате чего эти объекты теряют свой защищённый статус, — цитирует РИА "Новости" сообщение.

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он объяснил это окончательной победой над ИГИЛ. При этом международная коалиция, которую США создали для борьбы с боевиками, продолжит существование.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.