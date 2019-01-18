Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе из-за приостановки работы федерального правительства.

— Из-за того что 800 000 американцев не получают зарплату и чтобы его команда могла оказывать необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее сам Трамп отказался ехать в Давос из-за так называемого шатдауна. С 22 декабря 2018 года работа некоторых правительственных учреждений США была приостановлена из-за отсутствия договорённости между демократами и республиканцами о бюджете страны на 2019 год, куда Трамп и его сторонники предлагают включить расходы на строительство стены на границе с Мексикой.