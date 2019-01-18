Сторонники "новой церкви" Украины захватили храм УПЦ в Ивано-Франковской области

Представители "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с местными властями опечатали Благовещенский храм канонической Украинской православной церкви в селе Поховка Ивано-Франковской области, сообщается на сайте УПЦ.

Этому событию предшествовало собрание прихожан, которое было инициировано представителями властей и на котором должно было приниматься решение о переходе в новосозданную церковь. Однако на него не были приглашены ни глава религиозной общины, ни настоятель храма, которые должны проводить подобные мероприятия.

Соответственно, верующие заявили, что происходит нарушение церковного устава, и покинули мероприятие вместе с присутствовавшим священником УПЦ, что совсем не помешало ходу голосования, в котором, как отмечается, приняли участие приехавшие поддержать переход "представители грекокатолической общины, приезжие".

Сообщается, что пиковым событием дня стало нападение главы села вместе с активистами на автомобиль священника. Они пытались его задержать и провести обыск, попутно угрожая священнослужителю. В итоге храм опечатали и заявили, что намерены провести в нём первую службу уже 18 января.

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