В результате теракта в школе полиции в Колумбии погибло 10 человек — видео

Десять человек погибли, ещё 65 пострадали во время взрыва автомобиля, начинённого взрывчаткой, на территории кадетской школы полиции в столице Колумбии Боготе, сообщает портал El Heraldo.

По имеющейся информации, утром автомобиль, начинённый взрывчаткой, на высокой скорости прорвался через КПП, игнорируя требования охраны остановиться, и направился вглубь территории, где проходила церемония вручения званий выпускникам школы. Когда он приблизился к ним, произошёл взрыв.