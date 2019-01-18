На Украине в 2018 году запретили 139 фильмов

При этом глава Госкино похвастался, что в 2018 году в широкий прокат вышло 35 украинских фильмов.

Госкино Украины в 2018 году запретило к показу в стране 139 фильмов и сериалов, об этом рассказал председатель агентства Филипп Ильенко. По его словам, причиной запрета стало несоответствие "положениям закона Украины "О кинематографии".

Всего же, по данным Ильенко, с 2014 года на Украине запретили 778 фильмов и сериалов, в основном производства России.

По данным агентства "Укринформ", в этом списке картины "Легенда № 17", "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Любовь в большом городе — 2", российские сериалы "Штрафбат", "Последний бой майора Пугачёва", "Агент особого назначения — 3", "Заходи — не бойся, выходи — не плачь".