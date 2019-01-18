Назван топ-5 стран, где россияне встречали Новый год

Согласно статистике продаж ведущих российских туроператоров, самыми популярными странами в период новогодних продаж стали Таиланд, Турция, ОАЭ, Вьетнам и страны Европы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что присутствие в пятёрке лидеров помимо Турции Таиланда, ОАЭ и Вьетнама вполне закономерно, ведь россияне по-прежнему стремятся провести длинные каникулы в тёплых странах.

А вот бронирование экскурсионных и горнолыжных туров в Европу — своеобразное открытие этого сезона. Причём среди первых лидером по городским турам оказалась Чехия — у "Интуриста", например, был зафиксирован 33-процентный рост количества заказов.

Для горнолыжного же отдыха чаще всего выбирали Италию, Андорру, Францию и Австрию. Кроме того, в десятке фаворитов у россиян оказались Израиль, приморские курорты Кипра, Доминикана, Куба и Индия (Гоа).

Также перед началом новогодних продаж эксперты предсказывали серьёзную конкуренцию между внутренними и зарубежными направлениями, в частности между Сочи и Таиландом. Со значительным перевесом победил отечественный курорт, приняв более 500 тысяч туристов против 120–150 тысяч у Таиланда.

Ранее эксперты назвали самые популярные страны у российских туристов по итогам 2018 года.