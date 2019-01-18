Проделки Джокера. Британский министр выступил против "Бэтмена" на посту премьера

Министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув во время своей речи в нижней палате парламента выступил против "Бэтмэна" на должности премьер-министра страны — во всяком случае, так гласили субтитры телеканала Би-би-си.

Конечно, британский министр не имел в виду героя комиксов и на самом деле произнёс that man ("этот человек"), но забавная ошибка в субтитрах уже была замечена внимательными зрителями, среди которых оказалась корреспондент агентства Press Association Нина Мэсси, разместившая фотографии трансляции на своей страничке в "Твиттере".

Другие пользователи также оценили увиденное, и запись очень быстро набрала несколько тысяч репостов и почти 10 тысяч комментариев. Причём сначала комментаторы просто подшучивали над этим, но уже совсем скоро начали предполагать, что, возможно, именно супергерой способен справиться с обязанностями премьер-министра страны.