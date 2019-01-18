ВЦИОМ выяснил, сколько россиян будут купаться в проруби на Крещение

При этом 63% ответивших на вопрос положительно заявили, что окунаются в прорубь ежегодно.

Число россиян, которые собираются купаться в проруби на Крещение, 19 января, растёт: в 2018 году эту православную традицию собиралось соблюсти 15% граждан, а в этом — 20%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа.

Каждый пятый респондент (19%) участвует в купаниях по религиозным причинам, 14% считают, что это полезно для здоровья, 8% заявили, что давно хотели попробовать окунуться в прорубь.

Не собираются купаться на Крещение 79% россиян (81% в 2018 году).

Напомним, ранее врачи рассказали об опасности купания в проруби для неподготовленных людей и посоветовали сначала попробовать закаляться, чтобы оценить влияние холода на своё тело.