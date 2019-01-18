Россия заняла второе место в Европе по количеству построенных стадионов

Россия заняла второе место в Европе по количеству построенных с нуля спортивных стадионов за последние 10 лет, говорится в отчёте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Так, за указанный период в России было возведено с нуля 14 спортивных арен, передаёт РИА "Новости". Кроме того, согласно общей статистике построенных, реконструированных или перестроенных стадионов, наша страна также оказалась в числе лидеров, реализовав 16 проектов. Впереди оказались Польша (27) и Турция (26).

В УЕФА большое количество проектов по строительству стадионов связывают с проведением в России Чемпионата мира — 2018, который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах.