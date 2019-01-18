Саудовская Аравия планирует многомиллиардные инвестиции в экономику России

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Саудовская Аравия планирует многомиллиардные инвестиции в экономику России

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Фото © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Саудовская Аравия в ближайшем будущем намерена произвести крупные вложения в нефтехимическую отрасль России, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид Аль-Фалих в эфире телеканала Al Ekhbariya.

По его словам, такой договорённости ему удалось достичь на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций, на которой обсуждались вложения не только в газовую отрасль России, но и в нефтехимическую, где, по словам министра, существует почва для "многообещающего будущего".

При этом он уточнил, что речь идёт о миллиардах долларов, которые Саудовская Аравия намерена вложить в российскую экономику. Кроме того, с его слов, Россия сделает аналогичные инвестиции в сторону саудовской экономики.

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