Российские учёные нашли астероид, который может упасть на Землю

Учёные Петербургского госуниверситета считают, что астероид Апофис, обнаруженный в 2004 году, может упасть на Землю в 2068 году. Об этом со ссылкой на доклад специалистов сообщает РИА "Новости".

Также отмечается, что 13 апреля 2029 года небесное тело пройдёт в 38 тысячах километров от Земли — это в десять раз ближе, чем расстояние от нашей планеты до Луны.

— Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Соответствующие резонансные возвраты содержат множество возможных на сегодня соударений Апофиса с Землёй, наиболее опасное — в 2068 году, — говорится в докладе учёных.

До 2068 года астероид сблизится с нашей планетой в 2044 году, в 2051 году и в 2060 году. Размер небесного тела — 325 метров.