В Италии четыре человека погибли в полицейской погоне

Четыре человека погибли, ещё один в тяжёлом состоянии был госпитализирован в результате полицейской погони на юге Италии, сообщает телеканал RaiNews24.

По информации журналистов, водитель автомобиля Skoda, в салоне которого находилось пять человек, не остановился по требованию патрульных и на большой скорости попытался скрыться на автостраде. После нескольких минут преследования, во время очередного манёвра, нарушитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль несколько раз перевернулся.

Полиция не раскрыла личности погибших. Предполагается, что они связаны с местной преступной группировкой, которая причастна к серии ограблений в регионе.