СМИ: США могут отменить пошлины на китайские товары ради успеха переговоров

Правительство США рассматривает вариант отмены ввозных пошлин на товары из Китая, надеясь таким образом дать стимул Пекину к диалогу и попытаться заставить КНР пойти на ответные уступки, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, с такой идеей выступил министр финансов США Стивен Мнучин. По его замыслу, такой шаг направлен прежде всего на возобновление диалога двух стран, который не сдвигается с мёртвой точки в последнее время. Также, по его словам, это может успокоить рынки, которые испытывают серьёзные колебания ввиду неопределённости экономических взаимоотношений Вашингтона и Пекина.

Также отмечается, что не все участники этого диалога с ним согласны — частности, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, который уверен, что Китай воспримет этот широкий жест как слабость Вашингтона.

В связи с возникшими спорами окончательного решения в правительстве пока не приняли, а сами предложения политиков ещё не были представлены Дональду Трампу, чей голос будет важен в принятии этого решения.

Торговый конфликт между Китаем и США длится с 6 июня, когда были введены взаимные пошлины в размере 25%. Лишь в середине декабря президент США Дональд Трамп намекнул на возможные смягчения торговой политики, сообщив о намерении заключить крупную сделку с Пекином.