Токио официально объявил о визите Синдзо Абэ в Россию

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Токио официально объявил о визите Синдзо Абэ в Россию

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Синдзо Абэ. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Правительство Японии официально объявило о визите премьер-министра Синдзо Абэ в Россию 21–22 января. Об этом сообщил генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга.

— 21–24 января премьер-министр Абэ посетит Россию и Швейцарию. 22 января у него состоятся переговоры с президентом Путиным, — цитирует генсека ТАСС.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах в Москве 22 января обсудят вопрос заключения мирного договора.

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