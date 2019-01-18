Полезные жиры и вредные бактерии. Эксперты проверили скумбрию холодного копчения

Не прошёл проверку только один образец из пяти, остальные рекомендованы к покупке.

"Росконтроль" проверил скумбрию холодного копчения под вакуумом, которая продаётся в российских магазинах. В результате продукция одной из марок попала в чёрный список из-за содержания бактерий группы кишечной палочки.

Эксперты проверили скумбрию Vici, "Балтийский берег", "Олива", "Русское море", "А'море". Всю рыбу проверили по более чем 50 параметрам качества и безопасности.

Специалисты отмечают, что скумбрия полезна благодаря высокому содержанию фтора, фосфора и жирных кислот омега-3. По этому показателю некоторые производители план перевыполнили: у "Оливы" жира в пять раз больше, чем указано в маркировке, в "Балтийском береге" — в 3,5 раза, в "Русском море" — в два раза. Однако такое содержание жира вполне свойственно для скумбрии и только добавляет ценности продукту.

При этом один из производителей "не поскупился" и на кишечную палочку — бактерии нашли в скумбрии "Олива". За это данная рыба отправилась в чёрный список "Росконтроля". Остальные образцы оказались безопасны.

Также в образцах "Олива" и "Русское море" не нашли заявленных консервантов. С одной стороны, это хорошая новость для потребителя, с другой — эксперты указывают на подводные камни. У этой продукции указан срок годности 60 дней и три месяца соответственно, а без консерванта уже не гарантируется безопасность в течение всего этого срока. Поэтому "Росконтроль" советует выбирать максимально свежую рыбу.

Целая группа сертифицированных дегустаторов исследовала образцы на запах, консистенцию и другие органолептические показатели. Без замечаний остались только три образца: Vici, "Балтийский берег", "Русское море".

Снова в аутсайдерах скумбрия "Олива". Эксперты не оценили состояние тушки, консистенцию, запах и привкус. "А'море" тоже не идеальна: на вкус чрезмерно солёная.