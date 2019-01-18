Чешские спасатели три часа снимали 70 человек со сломанного подъёмника

Чешские спасатели при поддержке двух вертолётов, а также при помощи "живых лестниц" на протяжении трёх часов снимали 70 пассажиров сломанного подъёмника, на который упало дерево, сообщает телеканал CT24.

Zásah vrtulníku při evakuaci lyžařů.



Foto: Policie ČR pic.twitter.com/OWPlstZ93h — ČT24 (@CT24zive) 17 января 2019 г.

Как сообщила журналистам представитель полиции Ленка Вилимкова, это могло произойти из-за большого количества снега, который выпал в регионе за последние дни, в результате чего дерево не выдержало нагрузки и упало на трос, но не оборвало его. Никто из отдыхающих не пострадал.

Отмечается, что подъёмник был установлен недавно. Несмотря на то, что его кабинки открытые, они оборудованы подогревом, поэтому обошлось без обморожений.