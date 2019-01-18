Коэн признал, что оплачивал фальшивые опросы про Трампа

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Коэн признал, что оплачивал фальшивые опросы про Трампа

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в 2014–2015 годах платил за улучшение результатов опросов, в которых фигурировал его клиент. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, позже данный факт признал сам Коэн.

— Что касается статьи в The Wall Street Journal о фальсификации опросов — то, что я делал, я делал по указанию и исключительно в интересах президента США Дональда Трампа. Я искренне раскаиваюсь в своей слепой преданности человеку, который этого не заслуживает, — написал адвокат в "Твиттере".

Издание выяснило, что Коэн попросил главу компании по анализу данных Redfinch Solutions создать программу для подтасовки результатов интернет-опросов. Адвокат утверждает, что заплатил за это $50 тысяч.

Отмечается, что программа была опробована на рейтинге ведущих бизнесменов США, однако по итогам Трамп не вошёл даже в сотню лучших.

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