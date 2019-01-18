В Риге заявили, что базы НАТО в Латвии могут быть уничтожены за пару минут

Находящаяся в стране одна батальонная группировка не представляет какой-либо опасности для РФ.

Гипотетические базы НАТО, которые могут быть размещены в Латвии, будут уничтожены в первые несколько минут в случае конфликта альянса с Россией. Об этом порталу Rubaltic рассказал экс-глава департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооружённых сил Латвии Раймонд Рубловский.

По его словам, в стране сейчас находится одна батальонная группировка, которая не обладает каким-либо тяжёлым или ракетным вооружением и, с учётом соотношения сил в регионе, не представляет угрозы для России.

Создание постоянных баз НАТО не повлияет на безопасность прибалтийской страны.

— Что касается гипотетического наличия военных баз, то в случае реального военного конфликта с Россией эти базы будут уничтожены в первые же минуты, — отметил Рубловский.

При этом решение о размещении баз альянса в Латвии находится в компетенции США и союзников, а не властей в Риге.

По мнению экс-военного, в случае реального конфликта Латвия окажется заложницей ситуации, а что останется в такой ситуации от страны — неизвестно. При этом регулярные заявления об угрозе со стороны России вызваны желанием подогреть всеобщее напряжение.

— Позиция же Латвии скучна, однообразна, вредна и постоянно находится на грани истерики, — подчеркнул Рубловский.